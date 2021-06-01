本土疫情讓醫療系統面臨緊繃，正當第一線醫護持續奮戰，近日雙和醫院竟有確診者持刀砍傷3名護理師，其中1名傷勢較重，神經、韌帶都被砍斷，恐葬送職業生涯，讓醫界不捨。一位網友在臉書發文直呼「我女友差點可能是被砍的那個護理師⋯」他透露，護理工作就像是「夾心餅乾」的角色，工作絕不比醫師輕鬆，對此感到相當心疼。

一位男網友在臉書社團《爆廢公社公開版》上開頭就表示，女友差點成為雙和醫院遭砍的護理師，由於女友剛好住在雙和醫院附近，看到疫情爆發，便很熱血地去報名支援前線，但礙於她還沒畢業，沒有報名成功。

看到新聞報導護理師遭砍後，女友就告訴他，病人躁鬱生病的時候不會知道自己有病，而護理師的工作之一就是去安撫他們，如果是她在現場，她一樣會去安撫那個伯伯。女友坦言，護理師就像個夾心餅乾，夾在醫院、醫師、病人、病人家屬中間，有什麼問題都是對她們噴，吃苦卻只能自己吞。所以有很多學姐做一做就轉職了，甚至也有人因此罹患憂鬱症。

聽女友說完，原PO心疼問，要不要乾脆轉系，做別的工作算了。但女友卻表示，「如果都這樣子想的話，那醫院護理師就越來越少，病人受到的照顧就會越來越差。」護理師不只是幫助社會，其實也在幫助未來身邊所愛的人。女友話才說完，便起身去診所打工。

貼文曝光後，網友也深受感動表示，「去住院好幾次，不覺得護理師工作輕鬆」、「謝謝所有在第一線的醫護人員，辛苦你們了」、「護理師真的很辛苦！但是薪水待遇根本不成正比！若不是那份熱忱，真的很難堅持下去！」、「天使的化身，很謝謝有他們無私的幫忙醫護警消和所有第一線的大家，謝謝你們」。

(中時新聞網)