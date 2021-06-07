藝人李沛旭常在臉書分享健身心得，也喜歡和粉絲互動，不過人紅是非多的他，近日遭網友爆料他和自己女友私訊的對話，內容挑逗曖昧、尺度頗大，對此，李沛旭經紀人回應是被盜用。

有網友在《Dcard》貼出自己女友和李沛旭的IG私訊對話，女網友本來想推薦李沛旭來自己店裡吃看看「我店沙拉很好吃」，不過李沛旭卻回應「我比較想跟妳約外面」、「有緣會去吃的，先吃……妳」。

而之後女網友看到李沛旭的回應，就沒有再回覆，並直接退追蹤加封鎖。據《ETtoday新聞雲》報導，對此，李沛旭也透過經紀公司澄清，「這件事情是我被盜用，不法分子真的很多」，強調會繼續追查。

模特兒起家的李沛旭，近年來拋開戲劇小生形象致力健身，練就一身健壯肌肉，2019年底和交往8年的名模蔡淑臻分手，之後就被爆有新歡，他也大方認愛小16歲女友趙紫谷，兩人交往2年感情穩定，之前女方在社群網站自稱是李太太，疑似好事近了，對此，經紀公司則回應：「目前我們還沒有聽說，但我想如果有的話，他一定也會跟大家公布，謝謝大家關心」。

(中時新聞網)