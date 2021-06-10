陳布朗（右二）攜「台客天團」玖壹壹打造台式復古舞曲〈恰查某〉。相信音樂提供

陳布朗（右二）與玖壹壹為〈恰查某〉勤練舞步。相信音樂提供

陳布朗與玖壹壹認識十年終於有機會合作〈恰查某〉。相信音樂提供

陳布朗攜手「本土天團」玖壹壹共同打造台式復古舞曲〈恰查某〉，兩組藝人在5月初拍攝MV，率領30位舞者大陣仗演出，健志跳得輕鬆，一個半小時就記熟舞步，被誇是「舞棍」，其他人則為此在家狂練舞一星期，春風甚至透露他連洗澡都在跳。有趣的是，台北市議員鍾沛君年初因肺腺癌住院，當時透露男友為她寫了一首歌叫做〈恰查某〉，也就是今天出爐的〈恰查某〉。

陳布朗說，「恰查某」是又漂亮又難征服的女生，之所以寫這首歌，「它是一首比較中南部口味的，這對我來講也是很不一樣的嘗試，我沒有寫過這樣的歌，從玖壹壹身上感受到台客是一種風格，有這樣的合作，我覺得蠻酷的。」洋蔥覺得電影《功夫》裡的包租婆是恰查某，春風和健志則一致認為是電影《我的野蠻女友》裡的全智賢。

而談到玖壹壹的淵源，陳布朗早在十年前便號召各路音樂人參與他主辦的音樂節，當時玖壹壹剛創團正在尋找舞台機會，陳布朗亳不猶豫邀請玖壹壹加入演出陣容，因緣際會，兩組人馬因音樂相遇，十年後再以音樂互相激盪合作，注入正港台中恰恰元素，寫出俏皮活潑的舞曲〈恰查某〉，也讓陳布朗笑說：「原本要來台中討論開店，沒想到店還沒開成，反而歌先做出來了！」〈恰查某〉單曲早已在5月5日數位上架。

(中時 )