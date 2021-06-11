好心肝診所違規替近千名志工施打疫苗，風波不斷延燒，網路上更流傳一份施打名單，包括政商名流與演藝圈明星，對此侯昌明夫婦、郭子乾、翁家明都已承認施打，知名主持人王又正今（11日）晚間更在中天《正常發揮》自爆大約1個多禮拜前，好久不見且在政商演藝界都有人脈的一位大哥，突然傳訊息給他，問他要不要打進口的新冠肺炎疫苗，王又正也當場發誓，坦言他很心動，但真的沒去打。

王又正在中天《正常發揮》自爆，曾被某位大哥傳訊，問他要不要打進口新冠肺炎疫苗，讓他愣了一會兒，反問對方：「這不方便吧。」但大哥則跟他保證：「不會不會，我這邊有名額，帶爸媽一起來。」

王又正承認他當下非常心動，「因為他告訴我不會排擠到應該要打的人，這是多的，有剩。」而且還不用錢，又可以私下打。不過王又正後來轉念一想，認為自己真的不能打疫苗，因為他無論職業、還是身體狀況，根本都排不進前幾類人。

於是王又正跟對方聊了幾句之後，就婉拒大哥好意，想不到今天這位大哥再度傳訊給他，並對他說：「還好你沒來！」王又正說：「原來當時他在幫忙問，有沒有朋友有施打意願的，應該就是好心肝。」

王又正笑說他嚇一跳之外，也頗感榮幸，沒想到自己曾經有機會在特權名單當中，「但我真的沒打，真的沒去，我也沒找家人去，我覺得不太妥。」他說完更搞笑當場發誓，表示他和趙少康一樣都沒打新冠疫苗，還作勢脫衣服，要大家看看他身上有無針孔。