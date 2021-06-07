明道劇中手刃趙氏遺孤手段兇殘。（恆星影業提供）

明道飾演重要反派獲得滿堂彩。（恆星影業提供）

明道跨界演出音樂劇《趙氏孤兒》，演出重要反派屠岸賈，日前在上海首演10場演出獲得滿堂彩，好友吳克群、汪東城都送花籃替他打氣。明道形容自己是音樂劇「新人」，認為歌唱是一個全新挑戰，與之前唱流行音樂的歌曲大不相同，「音樂劇中的歌唱充滿了戲劇張力，我可以說是從零開始，一直在用耳朵和心去接收經驗。」他說，跨界只是一個結果，內在是演員對自我疆域的探索和開拓。該劇將赴北京、香港、英國倫敦西區演出。

明道飾演的重要反派屠岸賈，角色被形容令人畏懼，且以恐懼換權謀，以殘暴做堅強，他在舞台上最殘酷的行為就是要手刃嗷嗷待哺的趙氏遺孤，甚至還將遺孤剁成三段，而他一連演出10場，這兇殘的行為就上演了10次，殘忍的行徑與兇狠眼神，震懾了在場所有觀眾，形容自己的「明式使壞心法」除了眼神兇猛到要讓對方退避三舍外，大魔王般的氣場更不容忽視，「要有讓人動彈不得的氣勢」，有別與他以往霸氣總裁形象。

明道透露排練時一踏入排練場，從熱身、練聲到排練，演員們一下子就進入了相同的節奏和氛圍之中，自然地產生對彼此的信任和熟悉感，自認非常喜歡和大家一起創作的感覺，激盪出無與倫比的觸動。特別的是，這也是他首次在舞台上扮老，白髮蒼蒼模樣，仍不減帥度，他也為了增加角色厚度，留鬍子一個月，太過真實的鬍渣，觀眾差點以為是黏上的，他笑說：「這是我這輩子留過最長的鬍子，連洗澡都會吃到！」

此外，台灣疫情嚴峻，明道心繫在台灣的父母親，不時透過視訊關心家中長輩們的健康，提醒他們減少外出，若一定要外出務必戴口罩以及勤洗手、噴酒精，也要求媽媽暫時先不到到菜市場賣菜。

(中時 )