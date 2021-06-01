疫情帶給世界隱性壓力，不少人關在家裡，恐慌症發作，不知該何去何從，近期入籍荷蘭的爵士鋼琴家方斯由，也曾有過類似的經驗，他表示，在疫情間最重要的事情是安定身心，以及更加誠實地面對自己，找到和自己相處的方式。

方斯由表示，去年荷蘭剛開始封鎖的時候，他待在家裡，一時不知該如何是好，曾經覺得非常恐慌，「那種感覺一來的時候，真的很可怕，明明手邊沒有什麼急迫要做的事情，但卻感到無來由的害怕，後來我覺得這樣下去不是辦法，就開始運動，一天規律做三次運動，讓身心靈平衡回來，一切都改善了，原來疫情讓我們有變得更好的機會。」

方斯由出生於1986年，他來自高雄，畢業於師大音樂系、鹿特丹音樂學院碩士，近年旅居荷蘭。方斯由表示，荷蘭政府在疫情期間，有發放一定的補助，讓人不用擔憂生計，於是有音樂家運用這段時間休息，也有音樂家趁這段時間累積作品。

方斯由表示，疫情前他總是被行程追著跑，「有一些固定要彈的音樂會，一場彈完了，才會有下一場，同時也給自己里程碑，要達到一定的點，才會往下一步走，疫情破除了這樣的循環，讓我們明白，就算什麼事情都不能做，也還是要有走下去的能力。」

近期方斯由開始鑽研管弦樂法寫作，以及傳統印度音樂寫作，「雖然還沒法像以前那樣上台表演，但我更專注自己的進步，內心反而有更多成就感，一切變得更為富足。」

(中時 )