曾參與1945年納粹奧斯威辛集中營（Auschwitz concentration camp）解放行動的最後一名在世軍人杜西曼（David Dushman）昨天辭世，享耆壽98歲。

國際奧林匹克委員會（IOC）透過聲明表示，曾為蘇聯紅軍軍人，戰後成為擊劍手的杜西曼昨天離世。

法新社報導，1945年1月27日，杜西曼用他駕駛的T-34蘇聯戰車拆除納粹占領波蘭境內奧斯威辛集中營的通電圍籬，協助釋放這座死亡集中營裡的囚犯。

杜西曼2015年接受「南德日報」（Sueddeutsche Zeitung）訪問時，憶起當天情景表示「我們對奧斯威辛幾乎一無所知」，但他親眼見到「到處都是人骨」。

他說：「他們步履蹣跚地走出營房，坐臥在死人之間，場面相當駭人。我們把所有罐頭食品扔給他們後，立刻繼續搜捕法西斯主義者。」

直到二戰結束，杜西曼才得知奧斯威辛集中營內的暴行規模。

慕尼黑及上巴伐利亞猶太社區（Jewish Community of Munich and Upper Bavaria）主席諾布洛赫（Charlotte Knobloch）表示，杜西曼逝世令人「格外痛心」。

她透過聲明表示：「1945年納粹殺人機器被粉碎時，杜西曼人在前線，身為『奧斯威辛英雄』的他，是解放該集中營並拯救無數生命的解放者之一。」

諾布洛赫補充說，「如今，他是能透過自身經歷回憶此事的最後一人」，還形容杜西曼是一位「英勇、誠實且真誠的男人」。

猶太人大屠殺期間遭殺害的600萬名猶太人中，逾百萬人在奧斯威辛－比克瑙集中營（Auschwitz-Birkenau）殞命，其中大多死於惡名昭彰的毒氣室。除了猶太人外，還有數以萬計同性戀者、羅姆人（Roma）和蘇聯戰俘。

杜西曼是所屬師團69名二戰倖存者的其中之一，但受到重傷。

國際奧會指出，儘管如此，杜西曼仍成為蘇聯出色的擊劍手，後來還成為全球最頂尖的擊劍教練之一。

杜西曼從1952到1988年擔任蘇聯女子擊劍隊教練，1972年在慕尼黑奧運目擊11名以色列奧運代表隊成員遭巴勒斯坦激進組織「黑色九月」（Black September）屠殺。當時杜西曼住所就在以色列代表隊正對面。

杜西曼1990年代旅居奧地利數年，1996年遷居慕尼黑，德國媒體報導他在此逝世。

國際奧會表示，直至4年前，杜西曼幾乎天天前往他的擊劍俱樂部授課。

國際奧會主席巴赫（Thomas Bach）也對杜西曼離世一事致哀。

德國籍的巴赫說：「杜西曼先生雖親身經歷過二戰和奧斯威辛集中營解放行動，且有著猶太血統，當我們1970年相遇時，他仍馬上與我建立友誼並給我忠告。」

巴赫還說：「這是一種深刻的人性姿態，我將永誌於心。」

(中央社)