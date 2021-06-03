去年之前，不少人出於「愛台感情」，堅稱拜登團隊將「親中」，唯有「我川威武」可制衡北京。筆者多次在本專欄表明，拜登當選將推翻川式「斷鏈退群」戰術，致力重建多邊主義的「自由國際秩序」，這才會對大陸構成系統性壓力；有不少國外與大陸識者與筆者管見略同。拜登上台，公開稱與中國「激烈競爭」，甚至比川普更落實在歐洲與中東的戰略收縮，集中力量在印太糾集友盟，籌組多種機制強力挑戰中國。美國國會更是不遑多讓，正積極研擬「2021戰略競爭法」與「無盡前沿法」（Endless Frontier Act），兩者都旨在強化對華科技與研發領域最深層的競爭。這都可以說明，與暴虎馮河、盟友疏離的川普相比，拜登當局才是中國的強勁對手。

拜登團隊「更深層、更廣泛、更精準、更有系統」的對華競爭，尤其表現在「量力而為」、節約權力用於焦點的作法。目前美國全球經濟占比下降、財政透支與社會分裂、公共建設亟待補課，且全球的地緣政治動盪完全沒有因為伊斯蘭國覆滅而緩和，反而所有傳統權力板塊之間的斷層，更冒出刺眼的星火。但作為體系霸主的美國絕無可能不分輕重、四面出擊；形勢天成的離岸地位，正好有助於在兩洋進行戰略重點的輪替，所以「再平衡」與「印太」完全是邏輯一脈相承。在地緣政治上就是抓大放小，需謀求與俄國改善關係。雖然拜登、布林肯等必須靦腆說是「追求對俄可預期、穩定的關係」，以免刺激黨內，又有失超強顏面。

今年以來，拜登謀求對俄改善一波三折，極戲劇性，但都是為了布局已久的6月16日美俄日內瓦峰會準備。拜登先是上任幾天就親電普丁通知撤銷川普退出《裁減戰略武器條約》的決定，改為延長5年。4月13日拜普再次通電，預告15日將會有原則（即有節制）地制裁俄國介入美國選舉與駭客等行為。俄國還以顏色，雙方驅逐了不少外交官，還引起捷克加碼聲援美國，但美俄其實都打算「演到為止」。

緊接著烏克蘭仗恃美援增加，積極清剿東部分離主義，引起俄國在邊界鉗形集結15萬大軍，又封鎖亞速海圍困前來支援的烏海軍，大有複製併吞克里米亞的態勢。美國也一度擬派艦入黑海聲援，卻又臨陣退出，俄大軍演習也快閃後「部分」回撤。為此烏總統澤倫斯基在5月布林肯來訪時，再次籲請促成烏國加入北約。布卿重申支持烏國，卻對北約之事閃爍其辭。稍後拜登更宣布取消對俄德「北溪2號」天然氣工程的制裁，可謂「手中有牌，心中不慌」，莫斯科能源外交贏得大勝。

普丁總統必定覺得取得美中俄三極之樞紐地位是「新時代」之必然。他在異議分子人權、白俄羅斯攔機逮人等西方批判面前，絲毫不假詞色，還再度演出他的幽默諷刺高招：在索契遊船招待被孤立的夥伴盧卡申科，嘲笑2013年美國為全球抓補揭發「稜鏡計畫」的史諾登，強迫反美的玻利維亞總統莫拉雷斯（後來被親美派軍警推翻）的專機在奧地利臨時降落以上機搜查的事件。由於歐盟以禁止班機飛越白俄為制裁，俄國也宣布凡繞越白俄到莫斯科的班機皆不予落地。且正在拜登宣布撤銷「北溪」制裁前一日，普丁還與習近平高調參加中俄兩個核電廠合作的開工。而就在這兩天，俄國國會批准退出「開放天空條約」；印度主持的金磚國家外長會議公報，也幾乎等於重複了俄國在伊、敘、巴勒斯坦等問題的立場，金磚國家還聲稱堅定支持「北京冬奧」，卻沒有提到日本東奧；美日無奈，也得忍耐。

俄國維護了俄方樂道的「全球戰略穩定」，不使任何大國「越頂」，也對兩極新冷戰有緩和作用，果然是地緣政治最老練的高手，無庸置疑。

（作者為國立台灣大學政治學系教授）