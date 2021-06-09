美國參議院周二表決通過該國史上最大產業法案之一。這個由兩黨齊心協力推動的法案，旨在確保美國作為全球科技強權之一，在抗衡中國崛起時仍保持其競爭力。

參議院以68對32票通過《美國創新及競爭法》（US Innovation and Competition Act），將授權撥款約2500億美元為科學研究提供資金、為晶片製造商和機器人製造商提供補貼，以及用於美國國家科學基金會（National Science Foundation）的革新。

其細節包括將撥款520億美元提升美國半導體生產、設計和研發，撥款15億美元強化美國5G無線通訊技術，提供15億美元支應「反制中共在全球的不良影響」計畫，另將撥款數十億美元設立獎學金和其他項目推動科學研究。

《美國創新及競爭法》最主要的部分，是之前名為《無盡邊疆法》（Endless Frontier Act）的提案，這項提案要求徹底改革美國國家科學基金會，預計將在2022至2026財政年度間為該基金會撥款810億美元，並將設立「科技與創新局」（Directorate for Technology and Innovation）。

這項法案是由參議院至少六個委員會，以及幾乎是所有參議員通力合作下達成的成果，反映出美中競爭戰況之激烈。該法案也可能是今年美國最後能達成的少數幾個主要的兩黨倡議之一，印證美國立法者普遍支持旨在抗衡北京經濟和軍事擴張的立法。

該法案的支持者表示，如果不能擴大美國的半導體生產，或改變稀土供應鏈佈署，美國可能在未來幾年處於戰略劣勢。

參院多數黨（民主黨）領導人舒默（Chuck Schumer）周二晚間發表談話時表示，這項法案的通過，是參議院為美國另一個世紀的領導地位奠定基礎的重要時刻。

該法案將送交眾議院表決，在獲得兩院批准後將送交拜登總統簽署完成立法。

(時報資訊)