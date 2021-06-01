屏東連續4天零確診，縣民喜出望外，東港知名餐廳也趁勢推出外帶餐，但不同於便當，是讓消費者直接在家享受餐廳菜。（謝佳潾攝）

屏東連4天零確診，縣民喜出望外，東港知名餐廳也趁勢推出外帶餐，但不同於便當，是讓消費者直接在家享受餐廳菜，不過業者也坦言，現今全國疫情仍緊繃，不期待有遊客生意，只盼「在地消費」回溫，在地人挺在地人是最大的鼓勵。

蕭姓餐廳業者指出，5月中旬本土疫情大爆發後，政府下令餐廳不能內用全面外帶，同業間紛紛轉作便當，不過他選擇暫時歇業，因為除便當市場瞬間飽和外，疫情嚴峻下真的會擔心「人的流動」，所以決定繼續支付員工薪水，但不營運。

直到近日屏東連續傳出零確診，他才打算重出江湖，且要做出與他人不一樣的外帶。他觀察，這半個月以來，相信民眾吃便當也吃到怕了，所以他打算把餐廳菜直接送到消費者家裡，讓消費者宅在家也能享受星級的餐廳好料。

不過他仍有所堅持，他說，因為現宰魚料理都要由消費者看過、確認後才會進行烹飪，而今為減少人與人接觸、讓消費者盡量避免到餐廳內，所以只好暫緩魚料理的外帶，不過仍有8成菜色可供外帶，且外送範圍除東港外，還有潮州、林邊、新園以及高雄林園等鄰近鄉鎮。

他說，雖然屏東疫情趨緩，但全國疫情仍嚴峻，觀光及餐廳業者不會期待有遊客生意，但大家還是要存活下去，所以只好把期望放在「在地消費」上，現在這個階段，在地人挺在地人是對業者最大的鼓勵。

「我們現在就是同業吃同業。」他打趣道，目前餐飲業者的狀況就是，今天他想到推便當，我就買一下，明天我想到推餐廳菜，他就訂一下，在此非常時期，在地人或同業間的互相打氣、力挺，真的是一股很重要的正能量。

(中時 )