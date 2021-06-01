「半島電視台」（Al Jazeera）1日報導，印度4月再度爆發大規模新冠肺炎（COVID-19）疫情，該國東北部的產茶重地阿薩姆邦（Assam）也不能倖免，目前已有超過7000名採茶工人染疫，加上當地年初降雨量不足，恐讓這種全球知名的茶葉再度遭受重擊。

根據報導，自4月以來，阿薩姆邦的800座大型茶園中，已有403座出現工人染疫，總數達7121例，其中53例死亡；且由於檢測量不足，實際染疫人數可能更高。如其中一名工人薩巴爾（Gautam Sabar）便是在症狀出現一週後，茶園內的醫療設施仍未對其實施檢測，直到病情發展成重症後才送醫，最後在抵達大醫院不久後病逝。

不過即使當地政府下令收緊防疫措施，各茶園卻仍讓當地人數多達百萬的採茶工人繼續上工，因為5月起正是夏摘茶（Second flush）的採收時期，這時採得的茶葉香氣濃烈，主要用於外銷他國。因此茶園不僅沒有暫停作業，反而加薪讓工人繼續採茶。

茶園辯稱，讓採茶工人出門工作「比待在家裡安全」，因為當地人大多十分窮困，工錢可能每天不到3美元（約新台幣82.8元），所有人都只能擠在同一個房間，既無通風，也缺乏乾淨飲用水等衛生條件。

印度是全世界第二大茶葉生產地，僅次於中國大陸；其中阿薩姆紅茶便佔該國茶葉總產量的一半。當地茶葉協會告訴「半島電視台」，在新冠肺炎疫情下，當地2020年1至5月的茶葉產量較2019年減少7800萬公斤；今年初則由於降雨量不足，至今產量已較2019年減少6000萬公斤。當地若再發生大規模疫情，恐對相關產業造成更大的衝擊。

(中時新聞網)