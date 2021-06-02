新北市土城區某長照機構爆發群聚感染，目前已有5位工作人員、20名高齡住民快篩後呈現陽性反應；新北市衛生局表示，機構已立即採取分艙、分流、分樓層方式照顧，將陰性住民另送備援單位照顧，原機構並全面淨空清潔消毒，至於感染源仍在疫調中。

據了解，該機構立案在新北市老人福利機構內，當地里長透露，前幾日長照機構未出現異樣，直至昨晚間陸續看到有院民被載車帶離，昨晚已有清潔人員進行消毒作業；記者實際打去長照機構求證，雖有人員接聽，但一問是否有群聚感染現象，人員立刻回答「沒有」，便掛電話，不願證實。

新北市衛生局表示，上月28日該機構1位80歲長輩發燒，經送醫檢測PCR陽性，隨即住院治療，社會局接獲通報後，立即啟動緊急應變作業，將34住民及11位工作人員快篩。

快篩結果發現，34位住民中有20位陽性、14位陰性；11名工作人員中有5位陽性、6位陰性，機構立即採取分艙、分流、分樓層方式照顧，全員展開相關健康狀況監測，市府也提供相關防護衣及物資支援。

新北市衛生局表示，衛生局已進場為機構住民及工作人員PCR檢測，其中PCR呈陽性住民送醫院治療觀察，陽性工作人員則分送檢疫中心照顧。

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至於陰性住民則另送備援單位照顧，原機構並全面淨空清潔消毒，至於感染源仍進行疫調中。

(中時 )