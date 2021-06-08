工廠群聚感染近日頻傳，桃園市推動固安計畫，建立外籍移工防線，而關於快篩的固安計畫，桃園市長鄭文燦指出，移工的到場快篩自明天開始，且聯合快篩戰將在後天開始陸續啟用。

為防堵疫情在移工工廠、宿舍間擴散，桃園市推動「分艙分流」、「全移工快篩」等固安計畫，鄭文燦指出，全市移工9萬6000名，而移工的到場快篩明天開始，聯合快篩站在後天也會陸續啟用，鄭文燦補充，部分工廠因廠區混線，所以也接受本國籍勞工的納入，並強調以安全、友善、效率為原則快篩。

有關移工宿舍工廠，鄭文燦指出，經盤點宿舍有400個，工廠300家，約700單位，並表示希望3天主要針對分流分艙落實完成稽查計畫，目前少部分工廠移工宿舍，仍沒辦法完全做到分艙、分流，鄭文燦說，目前100人以上企業工廠有141家，數量龐大，呼籲100人以上企業工廠都能參加快篩。

另7日已執行分艙分流的稽查，鄭文燦指出，經檢查仍有部分企業宿舍對分艙分流不夠清晰，稽查人員將提供範本，並說明那些防疫措施不足，協助分艙分流的執行，並強調，相關管理單位在營運安全的防疫指引落實度不夠的，都會請他們改善，並再進行稽查。

(中時 )