防疫警戒下，PayEasy福利網在2020、2021年新簽約或新增福利預算的產業，以國內外半導體、醫療、電機電子、海空運等為主，一方面反映產業景氣，另一方面有更多企業以非接觸式數位化平台滿足員工福利需求。依目前趨勢推估，2021年新簽約企業福利金總額可望較2020年增加30％，其中半導體、醫療等產業加碼多。

每年在台之國內外企業員工福利金市場規模約400億元，但整體使用數位化解決方案的比例未達10％，隨著手機APP使用率提升，企業福利金電子化已成趨勢，在近年以5％的速度穩健擴張，2020年1月開始至今長達17個月的疫情更加速此趨勢。

PayEasy營運長王鈺琇指出，自2020年起，PayEasy福利網簽約企業家數與金額大增20％，2021年前5個月福利網商品兌換與銷售的業績相較2020年同期也成長35％。

PayEasy福利網協助企業在無接觸風險的前提下執行員工福利政策，員工登入福利網，綁定企業身份，即可使用公司撥發的福利點數，兌換福利網逾30萬件宅配商品及百貨量販禮券、便利超商及餐廳美食票券、訂房、自由行旅遊服務等，並可跨通路用在PChome線上購物、17Life、博客來網路書店。

因應疫情變化，PayEasy除了已有25萬件宅配商品，近日將站上3,500款生活票券陸續由內用式改為外帶式；各家企業目前在籌備端午節員工福利，為避免人員聚集，讓員工直接上網兌換禮券或禮品，也可以選擇各式防疫用品。

PayEasy承接國內外400家企業、40萬員工的職工福利數位化業務，經手福利金預算超過100億元，是台灣最大企業福利網。自衛福部宣布進入第三級防疫警戒後，企業員工在PayEasy旅遊平台上的訂單在10天內被大量取消逾50％。

(工商 )