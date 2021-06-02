美國財政部長葉倫（Janet Yellen）和中國國務院副總理劉鶴今天舉行視訊會議。美國財政部表示，葉倫在會談中，向劉鶴強調「坦率解決關切問題」的重要性。

路透社報導，美國財政部聲明表示：「葉倫談到（總統）拜登與（副總統）賀錦麗政府支持經濟持續強勁復甦的計畫，以及在符合美國利益的領域中合作，同時坦率地處理關切問題的重要性。」（譯者：徐睿承/核稿：曾依璇）1100602

(中央社)