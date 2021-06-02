美中高層會議 葉倫向劉鶴強調坦率解決關切問題 14:212021/06/02 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國財政部長葉倫（Janet Yellen）和中國國務院副總理劉鶴今天舉行視訊會議。美國財政部表示，葉倫在會談中，向劉鶴強調「坦率解決關切問題」的重要性。 路透社報導，美國財政部聲明表示：「葉倫談到（總統）拜登與（副總統）賀錦麗政府支持經濟持續強勁復甦的計畫，以及在符合美國利益的領域中合作，同時坦率地處理關切問題的重要性。」（譯者：徐睿承/核稿：曾依璇）1100602 美再次阻撓 安理會無法通過以巴衝突聲明 《國際經濟》歐美同意貿易休兵 歐盟擱置報復性關稅6個月 (中央社) #葉倫 #美國 #美國財政部 #關切 #問題 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美國首次釋出2000萬劑疫苗 蕭美琴：進洽爭取中 04:132021/05/18 政治 拜登出訪前夕 歐盟、美國同意鋼鐵關稅爭端先暫停 00:022021/05/18 財經 美將釋出2千萬劑疫苗 蕭美琴：全力進洽爭取中 10:472021/05/18 政治 美國之音分析報導》解放軍頻頻軍演恫嚇台灣 未來作戰手法或大幅改變（陳筠） 09:272021/05/18 海納百川 排穩台股、股東會報告 財委會是否取消 今協商 04:102021/05/18 金融．稅務 大陸網紅自爆炒股 點名個股齊跌 04:102021/05/18 全球財經 疫苗將陸續到位 蔡英文：希望七月底能提供第一波國產疫苗 12:472021/05/18 政治 時論廣場》阻礙防疫的國安醜聞（施威全） 20:122021/05/17 時論廣場 國戰會論壇》分散式作戰之比特幣（譚傳毅） 10:002021/05/18 海納百川 忘記帳密、登不進去 新北親師生平台大當機 10:352021/05/18 生活 陸公布 對美加徵關稅商品第四次排除延期清單 22:362021/05/17 財經 國際熱門新聞 金融時報：防新冠不借鏡 台灣錯失良機 - 政治圈 世界衛生組織宣布 大陸科興疫苗列緊急使用清單 - 國際 美中高層會議 葉倫向劉鶴強調坦率解決關切問題 - 國際 - 中央社 抗疫典範破功 台星越確診創高 - 國際大事 - 中國時報 港專家：台灣給亞洲的教訓 新冠零容忍政策非長久之計 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。