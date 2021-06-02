今年是六四事件32周年，香港警方早前以防疫為由禁止支聯會舉辦六四集會。香港行政會議成員湯家驊今表示，據社團條例，只要保安局有證據證明危害國安，支聯會有機會被取締，香港民族黨亦曾被取締。而在香港身穿黑衣不會視作違法，僅喊「結束一黨專政」的口號，也未必屬違法，但如果相約一起身穿黑衣及喊「結束一黨專政」的口號，可能被視作有組織及共同意圖使用非法手段，鼓吹顛覆政權，有機會犯《香港國安法》。

被問到相關行為的非法元素何在，湯家驊於電台節目解釋，相約做同一件事，若有共同目的，在抗疫環境下，會被視為觸犯限聚令，違限聚令本身已是非法，通過犯罪行為達到同一目的，便是使用非法手段，有機會犯國安法，相關人士即使身處不同地區，亦有機會因串謀在共同目的下，違犯限聚令而犯法。

至於今年是否不能進行悼念六四事件，湯家驊認為不是，指市民可以用自己方法去悼念，不一定要到維園、著黑衫和叫口號，呼籲市民要尊重憲制秩序和框架。他特別提及年輕人，籲他們勿以身試法，認為不值得、也不會被同情。

(中時 )