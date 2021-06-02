近日民間團體紛紛主動接洽採購新冠疫苗，民進黨立法院黨團書記長羅致政表示，中國最近不斷提到「對台灣供貨管道非常暢通」，但其實中國要幫助台灣、不要阻擾台灣，最簡單的方法就是，不要施壓BNT，讓本來講好的合約簽字下去，這樣的供應就能順暢。

民進黨團今召開記者會，民進黨團副幹事長黃世杰指出，無論是鴻海集團創辦人郭台銘、全球佛光協會要協助捐贈疫苗，行政院長蘇貞昌已經講得非常清楚，也都已設置聯絡窗口，都是站在合作、歡迎的立場，政府會盡最大的努力協助爭取疫苗，也期待全國一心、同島一命，大家共同為爭取疫苗努力。

民進黨團幹事長劉世芳強調，很多人願意幫忙取得在國際上獲得認證的疫苗，解決台灣在疫情發展遇到的困境，衛福部疾管署從來都沒有拒絕，只要能夠在疫苗、疫情上能有效紓解，政府都沒有阻擋。

不過，劉世芳也提醒，處理過程要提供有效的人、事、時、地、物，「不要隨便一通電話、一則LINE訊息，或者簡單的影印文件就表示獲得授權」，否則會徒增困擾，也讓媒體報導追蹤時產生困難。

至於台北市長柯文哲指蔡英總統看到高端疫苗股票跌停就露臉一事；羅致政說，這是無端的指控，因為股票上下有它的市場機制，可以理解地方政府首長對於防疫的焦慮，但是人民希望看到的是一個冷靜沉著，適時做防疫工作的一個市長或地方政府首長，任何的政治口水跟無端的指控都是沒有必要。

他強調，大家沒有看到中央疫情指揮中心開任何記者會去批評任何的地方政府。大家同島一命，希望不要每天的記者會都是砲口對準中央、甚至第一線的醫護人員。

(中時 )