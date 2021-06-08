新冠肺炎疫情持續延燒，疫苗仍短缺，行政院長蘇貞昌今到立院備詢時坦言，目前國際疫苗供貨有問題；衛福部長陳時中也指出，目前國外各品牌疫苗中，AZ等品牌的廠商都出現供貨問題，僅有莫德納的供貨較為正常，預計在第三季後將陸續抵台。

今日立院召開院會，蘇貞昌以及行政院各部會與會接受質詢，會中被問到疫苗相關的問題，為何在2月時蘇貞昌就宣佈有數千萬劑疫苗已簽約購買，至今卻只有幾十萬劑抵台，甚至需要靠美國以及日本贈送的疫苗做應急？

對此，蘇貞昌表示目前國外各廠商疫苗都出現供貨問題，而台灣進口的困難度「更勝其他國家」；陳時中則指出，目前訂購的AZ疫苗因為泰國、印度等製造國家本身出現狀況，造成供貨出現困難，唯一供貨正常的莫德納疫苗則會在Q3陸續抵台，預計7月後才會進來。

陳時中指出，本來COVAX在2月就要開始供貨，但因為AZ多個製造國家出現相關問題，所以疫苗的供給就出現了問題，到貨時間也向後順延；而只有莫德納的供貨較為正常，預計將在第三季後會有數十萬劑疫苗抵台。

(中時新聞網)