新冠疫情今天再升高，副總統賴清德今喊出「全力保護，積極照顧」；他表示，面對疫情，恐慌、害怕是人之常情，除了儘快取得疫苗進行施打，疫情指揮中心陳時中指揮官偕同許多專家正密切監控每天的狀況，也強化防疫作為，從預防及治療方面著手，希望能達到盡速降低確診致死率。

他強調，地方緊急醫療網必須注意民眾從篩檢到分級收治的每個環節，避免遺憾再度發生。

賴清德今在臉書指出，這波本土疫情發生以來，發生很多不幸，以及生命的逝去，都讓人非常非常難過，失去摯愛的親人、家屬，更是令人痛心、不捨。

他也提出四點呼籲，一、 儘早診斷、儘早治療；他說，為了加速找出潛在感染者，阻絕病毒在社區擴散，指揮中心補助、鼓勵各地方政府廣設置社區篩檢站，針對具有確診個案相關接觸史、活動史的無症狀民眾作為主要篩檢對象，將這些可能存在的風險患者，趕快找出來，阻斷傳播也及早治療。

他說，二、 加強版集中檢疫所及防疫旅館健康監控措施；他指出，目前採分類、分級、分流收治確診患者，加強版集中檢疫所及防疫旅馆多收治輕症，為了避免輕症轉重症，檢疫所內24小時由護理人員進駐，透過電話與視訊評估病患，讓進駐的確診患者有妥適的健康監控。同時，醫師公會全聯會亦號召醫師投入社區醫療，並可協助集中檢疫所及防疫旅館的醫療照顧，防止輕症患者有病情急遽變壞的狀況發生。

他說，三、 單株抗體及瑞德西韋等藥物加強治療；他指出，為了要降低輕症變重症的情況發生，指揮中心將購買對抗病毒的單株抗體藥物，提供給符合條件的的輕症患者使用；同時把瑞德西韋藥物直接給收治中重症病人的醫療院所，有效治療病人。

他說，四、 老人安養機構啟動預防措施；他指出，這波死亡個案多為有慢性病的長者，去年已針對長照機構做防疫演練，最近指揮中心也請機構遵照防疫指引，嚴格執行並減少機構探望，降低院內及院外的接觸，將機構長者感染風險降至最低，也已列為疫苗優先施打對象。

他表示，提醒家中如果有高風險的慢性病患、免疫疾病的長者，要特別留意，加強他們的居家健康監測及自我防護機制，避免與確診者接觸或前往感染熱區，才能降低感染風險。一旦有疑慮，可以盡快前往鄰近的篩檢站登記篩檢，及早發現和治療，治癒機會相對高。

(中時 )