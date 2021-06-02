COVID-19疫情持續升溫，全國升級至3級警戒，雙北更是疫情高風險區，鑒於第一線物資短缺，醫護量能需求持續增加，公勝保險經紀人公司秉持急難救助之精神，宣布捐助臺北市政府120萬元的防疫基金，指定「covid-19疫情防疫及照顧服務」用途，支持第一線防疫醫護人員、防疫物資等需求，期盼能為政府及醫護人員提供即時支援，為全民抗疫注入溫暖的力量，助台灣挺過疫情。

公勝保經董事長蔡文俊表示，因應疫情且使資源發揮最大效益，捐助臺北市防疫專戶防疫基金，讓捐款使用對象除了前線的醫護人員，亦包含所有支援一線防疫的所有夥伴，捐助資源將運用在購買快篩試劑、防疫住宿相關使用需求等，並且做最大效能的運用。公勝保經希望拋磚引玉，結合社會善心力量，共同協助台灣度過疫情難關，更企盼站在第一線的醫護和防疫相關人員，能照護好自身安全，協助疫情早日平息。

除了善盡企業社會責任，公勝保經也不忘照顧企業員工。公勝保經總經理蔡聖威表示，「員工與夥伴是公勝最重要的資產」，因此也特別規劃了1萬劑疫苗的預算補助，提供給5000多名內外勤夥伴，鼓勵夥伴們盡快施打。唯有透過施打疫苗盡快達成「群體免疫」，才能真正保護到自己、家人與客戶們。

(工商 )