COMPUTEX 2021 Virtual 自5月31日起至 6月30 日於線上展出,主辦單位外貿協會表示,此次運用人工智慧技術打造創新數位化觀展體驗,推出 #COMPUTEXVirtual線上展覽平臺,另舉辦 COMPUTEX CEO Keynotes、COMPUTEX Keynotes、COMPUTEX & InnoVEX Forum、d&i awards 創新設計獎產品競賽和線上採購洽會等活動,讓國內外業者居家也能即時掌握最新科技趨勢!

COMPUTEX 2021 Virtual 以六大主題貫穿展區,包含「5G(第五代行動通訊)」、「AI & IoT(人工智慧與物聯網)」、「邊緣運算 (Edge Computing)」、「創新與新創(Innovations & Startups)」、「電競(Gaming)」和「高效能運算 (HPC)」,共吸引來自 33 國指標大廠與新創企業參展 #COMPUTEXVirtual 和新創與創新展區(#InnoVEXVirtual)。

此次多年參展從不缺席的指標廠商包括 Acer、Garage+(時代基金會)、GIGABYTE 和 Intel 等單位於#COMPUTEXVirtual線上展成立專館,而EBRD(歐洲復興開發銀行)則首次籌組來自東歐、北非與中亞的會員國10家廠商設立專館。

在新創與創新展區(#InnoVEXVirtual)中,共有來自 24 國、79 家新創公司參展,除了連續多年參展法國、韓國、荷蘭國家館的力挺外,EBRD 歐洲復興開發銀行也籌組 18 家公司設立新創主題館,這是 EBRD 在這次 COMPUTEX 的第二個專館。臺灣新創部分,包含中小企業處主辦的 TAcc+(臺灣最新型加速器)選拔優質國際新創參展,而由桃園市政府青年事務局則委託中原大學籌組「桃園新創科技館」,展現桃園創新能量。

為激勵業者持續投入創新與研發,由外貿協會舉辦的「台北國際電腦展創新設計獎」(COMPUTEX d&i awards)已於上周公告得獎名單,能讓全球業者一窺未來科技研發趨勢,備受矚目的最高榮譽「金獎」由華碩及 JGB Smart 獲得,此次所有獲獎產品皆將展示於 #COMPUTEXVirtual 線上展覽平臺 d&i awards 專館中。

外貿協會邀集 AMD、Arm、Intel、Micron、NVIDIA、NXP、Qualcomm 與 Supermicro 等國際科技巨頭為全球產業帶來最新產業動態,帶領線上參觀者一探未來世界的形塑和想像。

全球科技產業最重要的高峰會 — 2021 COMPUTEX Forum,以「開創智慧新局 The New Era of Intelligence」為題,聚焦 5G、AI、IoT、電動車等未來關鍵應用,並邀請全球科技領航企業重量級講師,深入討論疫後新策略;而 2021 InnoVEX Forum 則持續鎖定國際鏈結議題,其中以色列場次「Taiwan-Israel Innovation Forum」將分享臺以創新合作成功案例。

所有論壇與 Keynotes 影片在首播及播放後,皆可於 #COMPUTEXVirtual 線上展覽平臺或COMPUTEX YouTube 頻道觀看。

(科技)