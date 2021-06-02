出外靠朋友，求職也能靠好友？！找工作，上網查職缺投履歷是多數人的習慣。但要從茫茫人海中脫穎而出，看實力、看耐力之外，此時若有朋友的「一臂之力」推波助瀾，想必錄取的機會也就大大增加。就有網友在1111人力銀行「面試經驗暨工作甘苦談」分享，因為朋友的內推到有機會到一家日本的知名企業面試，過程中曲折迂迴，最後竟敗在「起始點」。

朋友內推的是PayPay軟體工程師職缺，這家是日本Yahoo旗下的一家電子支付公司。原PO從朋友內推到收到面試通知大約2周。

網友回憶第1關線上程式測驗，總共2題，題目忘了，只記得每題都提早5分鐘交卷。過了2天後，很幸運的就進入下一關遠端面試。

這關卻是心碎的起點，自我介紹後，問題包括：有沒有碰過微服務、說明什麼是indexing、unit test都怎麼寫的、CI/CD的project等，之後的半小時則是考Coding，每一題都再再考驗著求職者的專業及即戰能力。對方拋問，原PO回答，這一來一往之間，過程也還算平順。

最後卻在這裡被刷掉了，原PO後來才知道這是SRE缺，跟自己專精領域是有些差距的，加上對於系統架構及DB設定沒算很熟，所以就掰了。他藉這次慘痛經驗提醒求職者，軟體工程師還是有領域之分，所以「應徵前還是要確認與自己專業是否符合」，否則就算有朋友內推也不能保證必上。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，一份工作要做得長久，適才適性很重要。因此，一開始「起始點」方向就不能錯，上人力銀行搜企業、找職缺時就得睜大眼看清楚徵才條件、工作內容、所需系所及專長等要件，確切評估符合興趣、能適任再來投履歷才不會浪費彼此的時間，也才能在適合的職務中找到發揮的舞台，若想跨領域可以在「面試經驗暨工作甘苦談」搜尋相關資訊，定能產生好助力喔。

(中時新聞網)