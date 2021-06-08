日股8日漲跌互見，受到利多消息激勵的衛采製藥雖飆漲，但權值股卻走弱，日經最後收28,963.56點，跌55.68點或0.19%。東證則收1,962.65點，漲1.8點或0.09%。

權值股表現相對遜色，軟銀跌1.6%，空調製造業者大金工業跌3.1%。至於表現最差的則是住友金屬礦山，下跌4.1%。

美國時間7日，美國食品藥物管理局（FDA）在爭議下核准了近20年以來，第一個針對阿茲海默病症的新藥。這個藥物是由美國Biogen與日本衛采，所共同合作開發的。

由於衛采製藥傳來業務好消息，股價直接以近兩成漲停價，9251日圓作收。同業中，第一三共漲4.9%，安斯泰來製藥也漲0.8%。

東證內的掛牌產業，以上漲2.8%的製藥與海運表現最好，至於空運與陸運產業也分別上漲1.6%與0.9%。

IwaiCosmo證券認為，衛采所合作研發藥物獲美國批准，也讓日本藥廠振奮。隨著新冠疫苗接種率增加，景氣復甦前景值得期待，日股也可出現落後補漲行情。

(時報資訊)