日股8日漲跌互見，受到利多消息激勵的衛采製藥雖飆漲，但權值股卻走弱，日經最後收28,963.56點，跌55.68點或0.19%。東證則收1,962.65點，漲1.8點或0.09%。
權值股表現相對遜色，軟銀跌1.6%，空調製造業者大金工業跌3.1%。至於表現最差的則是住友金屬礦山，下跌4.1%。
美國時間7日，美國食品藥物管理局（FDA）在爭議下核准了近20年以來，第一個針對阿茲海默病症的新藥。這個藥物是由美國Biogen與日本衛采，所共同合作開發的。
由於衛采製藥傳來業務好消息，股價直接以近兩成漲停價，9251日圓作收。同業中，第一三共漲4.9%，安斯泰來製藥也漲0.8%。
東證內的掛牌產業，以上漲2.8%的製藥與海運表現最好，至於空運與陸運產業也分別上漲1.6%與0.9%。
IwaiCosmo證券認為，衛采所合作研發藥物獲美國批准，也讓日本藥廠振奮。隨著新冠疫苗接種率增加，景氣復甦前景值得期待，日股也可出現落後補漲行情。
(時報資訊)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。