南投縣2日新增一名新冠肺炎確診個案，由於該案9150為直播行銷者，南投縣衛生局提醒消費者，收到網購物品，要按照圖卡開封步驟。（南投縣府提供／黃國峰南投傳真）

南投縣2日新增一名新冠肺炎確診個案，公布該案9150活動史。（南投縣府提供／黃國峰南投傳真）

南投縣2日新增一名新冠肺炎確診個案，公布該案9150活動史。（南投縣府提供／黃國峰南投傳真）

南投縣6月2日新增1列確診個案，案9150為在草屯黛西直播工作室工作的員工，家住彰化芬園鄉，6月1日PCR核酸檢測為陽性，目前就醫治療中，已匡列接觸者45人，皆已完成採檢結果為陰性，現已居家隔離中，另有61名自我健康監測；由於她為網購行銷人員，縣府提醒民眾收到網購物品，記得消毒。

南投縣2日由副縣長陳正昇召開南投縣疫情指揮中心線上記者會，衛生局長黃昭郎表示，南投2日新贈1例確診者，案9150是住在彰化芬園鄉的32歲女性，由於她的工作地點在草屯一家黛西直播工作室，足跡點皆位於草屯，包括每日均會到郵局寄貨，已通知相關人員自主健康管理，場所也均按照郵局訂定的清消程序消毒。

另由於案9150租住地在彰化芬園鄉、工作地在草屯，足跡橫跨兩地，黃昭郎表示，該案白天都在草屯，曾到過草屯碧山郵局、7-11合廣門市、聖維尼西點麵包店、全家便利商店草屯敦和店，匡列的45名接觸者皆為南投縣籍，在彰化活動皆為下班時間，也會將疫調結果，提供給彰化縣，但不排除感染源也有可能在彰化。

黃昭郎表示，案9150是在該網購工作室的行銷人員，因此提醒民眾，倘若曾在5月17日至5月21日間向該案購買物品者，收到貨品後務必先用漂白水或75％ 的酒精消毒液消毒後再開封，開封後更要記得洗手，而且收到這幾天出貨商品的消費者，務必做我自主健康監測管理，如有任何不適，千萬不要自購成藥服用以免加劇病情，同時務須就醫並詳述可能足跡及接觸史，提供第一線醫事人員研判，即時採檢並降低任何繼續傳染的可能。

(中時 )