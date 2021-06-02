相較去年同期受到新冠疫情蔓延衝擊而暴跌，5月法國與義大利新車登記量躍增。法國5月新車登記量年增46％達141,041輛，義大利新車登記量年增43％達142,730輛。飛雅特克萊斯勒與寶獅雪鐵龍集團合併後的全球第4大汽車集團Stellantis，在法國銷售平平，但在義大利市場表現突出。

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