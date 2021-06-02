甩疫情陰影 法義5月新車登記量躍增 21:312021/06/02 工商 吳慧珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 相較去年同期受到新冠疫情蔓延衝擊而暴跌，5月法國與義大利新車登記量躍增。法國5月新車登記量年增46％達141,041輛，義大利新車登記量年增43％達142,730輛。飛雅特克萊斯勒與寶獅雪鐵龍集團合併後的全球第4大汽車集團Stellantis，在法國銷售平平，但在義大利市場表現突出。 冷靜期奏效 大陸Q1離婚數減逾7成 利多撐場 中鋼4月獲利 續報佳音 (工商 ) #新車登記 #義大利 #躍增 #法國 #陰影 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台灣確診飆高 旅法音樂家曝當地疫情血淚史盼幫忙 12:132021/05/18 娛樂 1周2停電 朝野立委轟官員下台 04:102021/05/18 財經焦點 《類股》DRAM續漲價添利 南亞科、華邦電跳起來 10:522021/05/18 財經 自主防疫升級 餐廳速食暫停內用 04:102021/05/18 時尚消費 110指考今起報名 新增考場違規項目「攜帶活體動物」 11:332021/05/18 新消息 疫情升溫 19日起鎖國一個月 04:102021/05/18 財經要聞 《櫃買市場》長線投資 留意上櫃買點 08:192021/05/18 財經 《期貨》甩開疫情隱憂 5月台指期開盤大漲300點 09:102021/05/18 財經 復甦力道不足 陸4月消費遜色 04:102021/05/18 全球財經 雙北疫情三級警戒 新北小黃運將駕駛人講習暫停 10:132021/05/18 社會 金管會將強化兩大措施 04:102021/05/18 財經要聞 財經熱門新聞 EPS跟萬海差不多 陽明、長榮只能當細漢？專家斷言更恐怖結局 - 財經 有人到處放火 台灣快完了？謝金河曝「關鍵鐵證」狠打臉 - 財經 高端跌停 8大官股偷買近7千萬？財政部回應了 - 財經 高端會跟基亞一樣慘？網曝19根跌停恐怖價 - 財經 1分鐘讀財經》航運40年最旺 這產業恐爆倒閉潮 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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