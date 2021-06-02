「宅神」朱學恒在昨(1日) 贈送4個花籃給疾管署，花籃上分別寫著「爾俸爾祿，民膏民脂，下民易虐，上天難欺」，遭行政院長蘇貞昌反批「這種行為非常不恰當，詛咒努力工作的人」。今天他再度送出16字花籃，只不過對象變成鴻海集團創辦人郭台銘，「俠之大者，為國為民。商之大者，福國利民」。

宅神送花籃給鴻海集團創辦人郭台銘，小卡片上寫下「俠之大者，為國為民。商之大者，福國利民」。(圖/翻攝自 朱學恒臉書)

宅神朱學恒今日在臉書粉專「阿宅萬事通事務所」發文表示，讓他想不明白的是，既然郭台銘都願意自掏腰包幫忙買疫苗了，為什麼是衛福部提出條件刁難審核要幫忙的人呢？

他覺得，明明是政府該做的事情，民間忍不住出手救民於水火之中，主動用自己的錢做，感謝他們幫忙都來不及了，政府怎麼會反而姿態高傲的審核，側翼還又攻擊要做事的人呢？難道台灣民眾只是要個疫苗救命有這麼難嗎？

朱學恒強調，「我挺做事的人，掀起送花的熱潮，花農感謝，希望側翼要送花就天天送不要一天就沒了，難道美麗島電子報董事長吳子嘉講的是對的？『政治不能防疫但疫苗可以救命』」。

網友留言表示，對這個政府不是只有失望而已，爛透了，會議記錄不見竟沒處置，在職場上負責人若沒降職處分至少也會記過處分，台灣是怎麼了？」、「太魯閣號出事要民眾捐錢的時候倒是很積極」。

俠之大者，為國為民 商之大者，福國利民 我實在不明白的是，既然 郭台銘 ... 由朱學恒的阿宅萬事通事務所發佈於 2021年6月2日 星期三

(中時新聞網)