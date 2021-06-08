中研院院士陳培哲對國產疫苗提出質疑，被資深媒體人周玉蔻質疑其身為疫苗審查委員會的委員，嚴重違反審查倫理，公布業務秘密也犯法。宅神朱學恒直言，政府通過鬥爭破壞科學家說話的可信度，這個政府到底講不講科學？疫苗搞認知作戰就會神功護體嗎？這跟喝牛尿防疫有什麼差別？

陳培哲指出，疫苗審查委員會已不能維持獨立性與專業性，最大困難就是來自蔡英文總統。同時，他也回應周玉蔻的指控，表示自己守專業倫理，在5月底辭去該職務後，才對外發言。不過，總統府方面對陳培哲的請辭，則表示並不知情，並指即使陳培哲近期發表不同見解，也都充分尊重他的發言，「對於陳院士這種說法，令人感到不解與遺憾」。

對此，朱學恒今(8日)在臉書上表示，陳院士之前的政治立場其實是支持蔡英文的，但這無損於一個科學家在面對專門學科的時候應該說實話的風骨，但對科學立場的堅持，竟然必須要透過政府洩密來鬥爭，來破壞科學家說話的可信度，然後還透過周玉蔻出手攻擊，這個政府到底講不講科學？疫苗搞認知作戰就會神功護體嗎？靠周玉蔻抹黑攻擊解盲就會成功嗎？這跟喝牛尿防疫有什麼差別？

網友們也留言回應，「有知識份子的良心，國家才有進步的根基！無良的語言，則會挖斷國家的根」、「台灣只剩政治正確，科學，良心和道德...都只能被遺棄到一邊去了」、「我之前讀義和團這段歷史也笑其設神壇，練金鐘罩，宣稱有神符護身，槍炮不入的無科學荒誕行為怎能成團？現下似乎找到一些答案」。

(中時新聞網)