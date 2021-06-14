台北市推出網路系統，讓85歲以上者預約施打疫苗，但遭人質疑即使沒有預約也能憑通知單接種，這些預約的人都白白浪費時間。市長柯文哲14日強調，國家政府還是要考慮行政成本，不能讓台灣在未來半年整個政府都停擺，只在打疫苗。

北市推出網路預約施打疫苗，許多長者根本不會上網，如今上網預約了，卻又全部都發送通知單，憑單也可接種，根本不必預約，白白浪費好多時間。

北市開放4萬8440人預約，至今天下午3時已有3萬0890人，尚有1萬7550名額可預約，今晚8時前還可預約，柯文哲指出，其他縣市有做的，台北市都有做，但還是要往前進一步，特別是這段時間要減少人流接觸，何必要搞得像嘉年華，現在只有85歲以上的人要施打，未來還有很多人要接種，「國家政府還是要考慮行政成本，以最有效率方式維持台灣整個社會繼續往前進，不能耗盡政府能量。」

柯文哲表示，像他管理市場人流就很體恤員警，盡量用科技設備管理，警察大熱天要站路口檢查市場人流太辛苦了，當長官的要體恤部下，不能讓台灣在未來半年整個政府停擺，只在打疫苗，必須用現代化方式解決。

他強調，簡單的講，其他縣市有的、台北也有，但北市更要往前一步，增加網路預約系統，拜託有預約的長者就依照預約系統去施打，醫療院所比較好安排，把不確定成分降到最低，讓整個系統較安全有餘裕。