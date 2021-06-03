本土疫情緊張，近日卻傳北部有確診者持刀，攻擊醫護人員等暴力行為，台中市太平警分局2日針對轄內多處重要醫療院所，加強安全維護巡簽工作，並與院方建立聯繫窗口，透過強化安全維護工作，希望給民眾與醫護人員，一個安全的醫療環境。

太平警分局指出，近日全國發生幾起收治新冠肺炎確診病患的醫療機構，有確診者因情緒不穩導致有行為脫序；警政署為杜絕、防範醫院遭民眾暴力或衝突事件，已通令各縣市警察局加強該醫療機構的安全維護，近來加派警力進駐醫院。

太平警分局表示，轄內目前共4處地區級以上醫療院所，包括，太平國軍總醫院、長安醫院、澄清醫院、賢德醫院等，已納入安全維護網，為加強醫療院所安全，已增加巡簽班次，將透過複式巡簽維安作為，配合院方以高標準的管制措施，禁止民眾攜帶危險物品入院，如有脫序發生時立即向警方反應。

太平警分局指出，將與各醫療機構緊密聯繫，提供必要的巡邏維安作為，如有違序情事將立即調派警力前往查處及蒐證，將依法從嚴究辦，讓第一線醫療人員能安心工作對抗疫情。不少醫護人員知道警方半夜巡簽及守望勤務作為，均表感謝之意，多了一份安全感。

(中時 )