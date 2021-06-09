國內新冠肺炎情自5月大爆發，不僅第一線警消醫護承受高壓，還有許多小人物默默付出守護台人，屏東縣縣長潘孟安8日在臉書上分享一張圖片，照片為清潔人員的手部因過度使用酒精而龜裂，向站在前線的英雄道謝，寫下，「謝謝這雙手，謝謝有你！」感動數萬網友。

潘孟安8日在臉書粉專貼出清潔人員的手部照片，並表示因為他們反覆使用酒精、消毒水以及清潔劑，導致雙手粗糙佈滿細紋，洗到皮膚與手指龜裂更是日常，向這群無聲付出，執行不起眼卻不可或缺任務之人致上最深的謝意。

潘孟安說，在篩檢站每篩檢一次，就需要清消一次，常常消毒所需耗費的時間比採檢更長，不僅整個場域要徹底消毒，角落也不能被放過，因此非常感謝每間醫院的清潔人員，謝謝他們每日耐著厚重防護衣，從最早待到最晚。

除了環境的清消，潘孟安表示，醫療廢棄物的處理亦相當危險，清潔部隊得遊走在最危險的區域，為第一線的醫護建立起隱形的保護網，同步守護著醫護與病人，阻斷任何病毒傳播的途徑。

潘孟安指出，縣府團隊為醫療廢棄物處理人員全面加保防疫險，作為守護的方法之一，也希望大家能為這群無名英雄表達感謝。文章曝光後，截至發稿為止已有1.7萬位網友留下表情貼，不少網友紛紛說，「感謝您們承擔了最重要不可或缺的步驟」、「辛苦了，也要小心傷口喔」、「是一雙令人致敬的手，感恩！」

(中時新聞網)