桃園市15日開放88歲以上老人開放施打疫苗，且採取免預約、免排隊、分組施打，桃園市蘆竹區疫苗接種點為南崁高中，雖然早上8點30分才開放施打，但有不少民眾一早7點就到現場排隊，又因許多長輩年齡已高行走不便，現場輪椅提供不足，出現了「搶輪椅風波」，蘆竹區長蔡志揚也自費安排了救護車在現場預備，若有疫苗接種不良反應即可立即送醫。

桃園市蘆竹區88歲以上長輩14日可在南崁高中接種疫苗，蔡志揚表示，14日可施打疫苗的名單有1000名左右，但扣除長照機構的長輩及特殊原因不施打者，剩下約5、600名，雖然8點30時開放施打，但不少民眾一早7點就來排隊，還沒開放就已經大排長龍了，仍呼籲民眾按照通知單上的時段前來，避免等候時間過長。

現場志工提到，不少長輩杵拐杖、坐輪椅前來，現場有提供約10輛輪椅提供民眾使用，但因為過多年長者行動不便，輪椅區出現「搶輪椅風波」，有民眾直接在租借輪椅區等候輪椅使用完畢，導致民眾怨嘆希望能提供多輛輪椅，讓行動不便的老人可以更便利使用，不然讓老人在高溫下等待許久實在太為難。

蔡志揚也說，現場學校工作人員、敏盛醫療團隊、區公所及衛生所等人員加總起來共有73名，前三天就已到現場佈置、規畫動線，注射疫苗區共有7名醫護人員協助施打疫苗，因此排隊情形大幅減緩，在疫苗注射區的最右邊也有規畫一道路專門讓坐輪椅的長輩接種疫苗，方便輪椅前後進出，另蔡志揚也坦言，自費了一台救護車在現場預備，防範有民眾出現疫苗不良反應的情形。