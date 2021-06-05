一名女網友3日下班時，遇到一位年紀與她父親相仿的物流伯伯坐在花圃旁啜泣，一問才知道原來是貨量太大，伯伯臨時被公司叫回去上班，卻遇上客人嫌髒要趕他走，再加上忙整天都沒進食，心情很難受才在路邊哭。

女網友在論壇《Dcard》心情板發文，內文表示，3日下班回家路上，遇到一個物流伯伯坐在公園花圃旁撫著頭啜泣，她下意識衝去便利商店買了冰水、飯糰和巧克力遞上，仔細一看才發現物流伯伯頭髮灰白，年紀與她的父親相仿，但口罩上卻滿是淚水。

原PO問了之後，伯伯才緩緩地說，因為貨量太大臨時被公司叫回去上班，忙了一整天沒有時間吃飯，送貨時不僅被客人趕又被嫌髒，熬了一天下班後想去買食物，卻忘了帶錢包，也因為疫情關係沒辦法去探望剛出生的孫女，所有情緒一時湧上，才很難受坐在路邊哭。

原PO聽完後，對於伯伯的際遇感到不捨，安慰伯伯不要想太多，分享自己也因為疫情關係沒辦法去加拿大看姪子，並在原地陪著伯伯聊天緩解情緒。原PO在文末感嘆地寫下，疫情影響了很多人，「多數時候我們只想著要保護自己，卻萬萬沒想到很多人也需要我們適時伸出援手，一句問候就能幫助他們，希望大家在防疫的同時，別忘了還有太多人為了我們而努力。」

文章曝光後，不少網友直呼內文有洋蔥，留言刷一排全在稱讚原PO是一位溫暖的人，並盼望疫情之下大家共體時艱，心中保有一份良善，社會就會越來越好。

(中時新聞網)