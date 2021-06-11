北巿宣布開放計程車加入物流及送餐，高雄巿副巿長史哲臉書發文認為，「面對巨變，政府要會應變」，「高雄好家載」上路一周，訂單量陸續增加，核心概念是「互助」，也是疫後生活新型態的超前部署。

史哲說，高雄除了鬆綁法令，更雞婆的進行三方媒合的嫁接工程，短期是希望能救急，讓受害最深的餐飲跟計程車結合起來度過難關，長期來看也是希望加速整體服務業數位升級電子商務。

他說，高雄好家載上路一周，訂單量陸續增加，菜市場、夜市的夥伴們，也加入高雄好家載行列。疫情徹底改變了我們彼此的生活，但我們仍然可以互相幫助。

「一家人的美味，兩家人的溫飽」他提到，高雄好家載，除了透過數位經濟，在防疫的規範下，來促進餐廳與計程車的經濟運轉。更重要的核心概念是「互助」。

他說，高雄好家載希望當大家宅在家，享用美食來療癒不能出門的鬱悶時，能夠同時協助到餐廳跟計程車司機，透過一家人的美味，帶給兩家人的溫飽。「三方互助、公益上路」這就是互助的精神。

史哲說，疫後的生活狀態，陸續都會受到改變，外送餐點、蔬果生鮮、生活用品，或許將成為我們生活的主要型態。餐廳攤商等等業者，也都陸續發現數位電商交易平台、先上點餐系統等等的重要性。此刻協助業者開始數位轉型，逐步建構數位經濟的服務，也是面對疫後新生活型態的超前部署。

(中時 )