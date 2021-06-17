台南市東區衛生所前一名96歲阿嬤，與家屬搭計程車到衛生所，但阿嬤下了車卻走不動，東區公所主任祕書陳俊達徵得家屬同意，當場將阿嬤「公主抱」，一路抱進衛生所，現場民眾捕捉到這一張照片，照片傳開後，也在網路引起關注，被讚是最美風景，在疫情當下，更形成一股暖流。

陳俊達得知抱著阿嬤打疫苗的畫面，被民眾拍下來，他說，當時剛好看到阿嬤從計程車準備下車，卻走不動，他原本要幫阿嬤借輪椅，但現場輪椅沒了，不忍老人家久站，而且撐著助行器的手也一直發抖，立刻徵求家屬同意，將阿嬤抱進衛生所。

台南市開放85歲以上長者注射疫苗，市長黃偉哲考慮到很多長者行動不方便，就近安排注射地點，但仍有少數行動不便長者，即使短短幾步路，也都是舉步維艱。除了俊達公主抱引起關注，東區衛生所也很貼心，看到陳俊達抱阿嬤進來，醫護人員也到等候區主動幫阿嬤檢查身體，並順利完成注射，讓家屬很安心。