日本海自教練機降落擦撞跑道 德島機場暫關閉 14:482021/06/03 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 日本海上自衛隊德島教育航空群的一架TC-90教練機，降落德島機場時擦撞跑道，德島機場因此暫時封閉跑道。(示意圖／shutterstock) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本海上自衛隊德島教育航空群的一架TC-90教練機，今天將近中午降落德島機場時，部份機體擦撞跑道導致教練機無法自行移動，德島機場因此暫時封閉跑道。 日本放送協會（NHK）報導，這架TC-90教練機當時正在進行降落訓練，機上有2人，皆沒有受傷。 目前這架TC-90教練機的左側主翼有部分與跑道接觸，以機體向左傾斜的狀態停在跑道上，相關人士正在確認機體狀況。 德島機場受此影響暫時封閉跑道，截至下午2時尚未開放。 美連假湧現報復性旅遊人潮 機場大排長龍 東奧首支隊伍 抵日備戰賽事 (中央社) #跑道 #教練 #機場 #機體 #日本 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 5機場篩檢站明啟用 飛外島建議提早90分鐘報到 19:362021/06/01 生活 保護離島 國內5機場將設篩檢站 04:102021/06/01 焦點要聞 國戰會論壇》海馬斯與帕拉丁 超視距打擊戰（譚傳毅） 10:002021/06/01 海納百川 疑赴美接種 坊間瘋傳疫苗團 04:102021/06/02 生活新聞 土耳其戰鬥搜救演習 國產「自由鳥」飛機亮相 15:162021/06/01 國際 金門醫院不支援機場快篩縣府急找幫手 民眾痛罵中央草菅人命 12:242021/06/02 生活 NEC為沖繩那霸機場提供通關系統 降低機場壅塞狀況與等候時間 10:312021/06/02 財經 金門機場今起強制快篩 入境旅客拒絕最高罰1萬5000元 11:432021/06/01 生活 深圳機場：明起持廣州、佛山身份證的出港旅客需持核酸證明 17:022021/06/01 兩岸 廣東增11確診 廣州半封城 04:102021/06/02 全球財經 首支外國隊伍抵達日本 東奧反對聲浪不減 21:512021/06/01 財經 國際熱門新聞 日本捐3千萬劑疫苗給COVAX和台灣 日媒：6月下旬直送來台 - 國際 長照中心新冠連環爆 美專家曝最錯誤觀念 - 國際 美媒：科興疫苗讓巴西4.6萬人小城恢復了 老婦拒打變唯一重症 - 國際 整個社會瘋了 美防疫隊長電郵披露疫情暴風下全美恐慌與混亂 - 國際 日外相：有緊急助台獲新冠疫苗必要 協調月中提供 - 政治圈 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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