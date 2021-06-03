日本海上自衛隊德島教育航空群的一架TC-90教練機，今天將近中午降落德島機場時，部份機體擦撞跑道導致教練機無法自行移動，德島機場因此暫時封閉跑道。

日本放送協會（NHK）報導，這架TC-90教練機當時正在進行降落訓練，機上有2人，皆沒有受傷。

目前這架TC-90教練機的左側主翼有部分與跑道接觸，以機體向左傾斜的狀態停在跑道上，相關人士正在確認機體狀況。

德島機場受此影響暫時封閉跑道，截至下午2時尚未開放。

(中央社)