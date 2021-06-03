為便利民眾購買防疫商品，7-ELEVEN超前部屬在門市導入防止飛沫的眼鏡、防護面罩，及減少接觸傳染的免洗手套等防疫差異化商品，6月5日起陸續於雙北、桃園、基隆近3,000家門市搶先開賣，另有額溫槍則可透過ibon預購。

(工商 )