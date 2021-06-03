7-11北台3000家門市開賣防護罩、防護眼鏡、免洗手套 14:452021/06/03 工商 李麗滿 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 7-ELEVEN北台3000家門市開賣防護罩。（圖／7-ELEVEN提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 為便利民眾購買防疫商品，7-ELEVEN超前部屬在門市導入防止飛沫的眼鏡、防護面罩，及減少接觸傳染的免洗手套等防疫差異化商品，6月5日起陸續於雙北、桃園、基隆近3,000家門市搶先開賣，另有額溫槍則可透過ibon預購。 防疫險賣逾500萬張 狂銷25億 家樂福桂林店閉店一周清消 24小時營業縮為15小時 (工商 ) #全新 #ELEVEN #家門市 #懶人包 #開賣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 高端殺3根跌停 市值蒸發逾200億 1.7萬張搶賣 11:082021/06/02 財經 Fitbit推出可追蹤運動與睡眠的兒童智慧手環 Ace 3「小小兵」特別版 10:342021/06/03 科技 周興哲趙岱新 招認復合喜訊 04:102021/06/03 娛樂新聞 蘋果開賣M1 iPad Pro、七彩iMac與Apple TV春季新品 12:452021/06/03 科技 網購內衣免出門少接觸 04:102021/06/03 時尚消費 超商搶吃電動車大餅！北美 7-11 宣布自營充電站，廣設 500 支 DC 快速充電樁 17:122021/06/02 汽車情報-汽車新聞 富尪認偷腥民間安達祐實 主播妻爆想離婚可分得財產曝光 10:122021/06/03 娛樂 周興哲、趙岱新甜蜜認復合！暗夜霸氣摟抱 03:172021/06/03 娛樂 聰明點指頭 雲逛街升級 04:102021/06/03 時尚消費 俄羅斯國造第一旗艦 Aurus Senat 正式下線、未來將逐步外銷至中國、中東與歐洲市場 09:322021/06/03 汽車情報-汽車新聞 染疫翁砸病房 搭捷運逃回萬華 04:102021/06/03 焦點要聞 生活熱門新聞 下波梅雨時間曝 水庫救援2.0！豪大雨連下3天 - 生活 UberEats遭爆集體拒送麥當勞 外送員吐黑暗內幕：看到直接棄單 - 生活 直播》新北累積4217確診 各區染疫分布曝光 - 生活 出現新高峰 本土增583例 陳時中認：不好的情況 - 生活 新北7區28里列「重熱里」 侯友宜：里民速去快篩 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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