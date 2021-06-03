空軍今天表示，今天下午2點，一架幻象戰機在台中清泉崗基地執行飛行訓練，起飛前左主輪爆胎，飛行員發現飛機故障燈號亮起，緊急放棄起飛，脫離跑道。人機均安，詳細原因仍在調查中。

空軍官員表示，經檢查右主輪癟氣、左主輪爆胎，空軍專案小組正在調查原因。

(中時 )