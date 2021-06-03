1架幻象戰機起飛前爆胎 人機均安 17:172021/06/03 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 漢光35號演習，幻象-2000完成整補作業後起飛。（示意圖，本報系資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 空軍今天表示，今天下午2點，一架幻象戰機在台中清泉崗基地執行飛行訓練，起飛前左主輪爆胎，飛行員發現飛機故障燈號亮起，緊急放棄起飛，脫離跑道。人機均安，詳細原因仍在調查中。 空軍官員表示，經檢查右主輪癟氣、左主輪爆胎，空軍專案小組正在調查原因。 命大 高雄港貨櫃輪撞倒起重機 2工人困半空獲救急報平安 貨櫃輪撞翻橋式起重機恐賠上億 航管：多次示警沒回應 (中時 ) #起飛 #爆胎 #空軍 #幻象 #均安 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中國16軍機接近領空 馬國惱火 04:102021/06/03 國際大事 里長手殘誤傳A片到高雄防災通報群 引爆抗議：拒絕無恥霸凌 08:222021/06/03 社會 疫情致深圳鹽田港擁堵 船期延誤7-8天 物流公司：現在有單也不敢接 09:542021/06/03 兩岸 直擊》高雄港橋式起重機突倒下 貨櫃遭撞飛四散1人輕傷 12:252021/06/03 社會 苗栗電子廠爆群聚 7000人採撿 陳時中：不用升四級 15:062021/06/03 生活 F-35就謝了 美空軍現在只要更多F-15EX 09:572021/06/03 軍事 陸若動武 前白宮副國安顧問：日本可能協防台灣 16:072021/06/03 國際 國防醫學院1碩士生確診 密切接觸者均為陰性 13:152021/06/03 政治 富尪認偷腥民間安達祐實 主播妻爆想離婚可分得財產曝光 10:122021/06/03 娛樂 反串造謠 林瑋豐列被告複訊請回 04:102021/06/03 社會新聞 今1架共機侵擾我西南空域 16:592021/06/03 政治 政治熱門新聞 館長做蔡政府線上民調 結果出爐卻超驚人 - 政治 朱學恒送花籃讚「人命不如股價」罵得好 柯文哲一句話神回覆 - 政治 紓困4.0懶人包！勞工最高領3萬 申請資格內容一次搞清楚 - 政治 朱學恒花籃這16字啥意思？苦苓翻譯白話文 網：太可笑了 - 政治 阿扁要錢小英還要命？民調近7成不信任政府 藍青年一句話酸爆 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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