投資臺灣事務所3日第87次「歡迎臺商回臺投資行動方案」聯審會議，通過「寶豐電機」斥資7億元擴大投資臺灣。目前「投資臺灣三大方案」已吸引888家企業超過1兆2,256億元投資，創造10萬2,640個本國就業機會，包括214家臺商返臺投資約8,004億元，帶來6萬6,341個就業機會，後續尚有73家企業排隊待審。

寶豐電機早期致力於空油壓電磁圈及其零件組裝，後逐漸轉型為高附加價值產品及關鍵零組件複合材料的研發與加工，並赴中國大陸投資塑膠射出相關網通類產品。由於受美中貿易戰影響，眾多產業紛紛移出中國大陸，影響公司全球營運及發展，為此計劃斥資7億元於嘉義馬稠後產業園區興建廠房，回臺投入網通與醫療相關之塑膠構件，如雲端電子科技產品、耳溫槍與額溫槍等，該廠規劃提升既有製程，進行智慧化生產與品質監控，同時設立檢驗中心，以支持未來新世代網路科技與醫療院所之需求，計劃招募至少120名本國員工，為國內帶來更多的就業機會。

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