桃園市21歲黃姓男子沉迷網路賭博，積欠40萬元賭債，2日凌晨遭組頭黃姓、羅姓、陳姓3名男子約出，被強押到大溪區美華里公墓，一行人以電擊棒、徒手凌虐黃男，黃男被打的遍體麟傷倒地昏迷，3人不但沒將人送到醫院，反而將人抬上車載回他的住家，黃父聽見聲響，發現兒子倒在家門口昏迷不醒，急忙打電話送醫並報警，黃男傷重轉送林口長庚醫院急救，3日清晨6點多宣告不治。

大溪警分局獲報展開調查，發現黃男被押過程且遭凌虐，立即拘捕涉案年僅20歲的黃、羅、陳3人到案。黃男辯稱，死者積欠40萬元賭債避不見面，才會找來羅、陳兩名友人助陣將死者約出談判，原本只是想要教訓一下給他好看，沒想到出手太大力，黃更辯稱過程中是死者自己摔倒撞到墓碑才會昏迷不醒，情急之下只好把人載回家送還給家人。

警方訊後將3人移送桃園地檢署偵辦，檢察官3日相驗死者遺體，依醫院診斷及遺體情況，判斷死者因右側硬腦膜下出血合併顳葉鉤回腦疝而無法救治，判斷遭外力凌虐而死。檢察官複訊涉案3嫌後向桃園地院聲請羈押， 3人依殺人罪嫌聲押獲准。

(中時 )