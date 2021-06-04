美國總統拜登今天簽署行政命令，將包括華為、中國航天科技、中國移動通信、中海油集團在內共59家實體列為中國軍工相關企業，禁止投資。

拜登（Joe Biden）透過聲明表示，這項政策是因應中國軍工企業體帶來的威脅，中國在境外使用中國監控技術鎮壓與嚴重侵犯人權的行為，構成異常與特殊威脅，因此決定擴大對中國企業的投資禁令，禁止美國民眾投資損害美國與盟友安全與民主價值的中國企業。

為此，拜登今天簽署行政命令，禁止美國購買或出售所列的中國軍工企業黑名單證券。這項行政命令將於美國東部夏令時間8月2日凌晨12時01分生效，投資人有1年緩衝期撤資。

黑名單上的企業包括航天通信控股集團、中國航空工業、中國交通建設、中國移動、中國海洋石油集團、華為技術、海康威視、中國聯通等59家中國實體。

前美國總統川普（Donald Trump）去年11月曾簽署一項行政命令，禁止美國民眾購買中國軍工相關企業股份。拜登今天的行政命令不僅延續川普政策，甚至把禁止投資的企業黑名單從川普時代的48家擴大到59家。（編輯：楊昭彥）1100604

(中央社)