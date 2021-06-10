據《星條旗報》報導，美總統拜登2月時成立五角大廈「中國工作小組」，以評估國防部與中國大陸相關計畫、政策與流程。隨著小組報告完成並提交防長奧斯汀，奧斯汀10日向全國防部下達指示，以縮小國防部針對大陸威脅所設下的目標，和其執行的政策、作戰之間的落差。報導中更指出，小組的建議與奧斯汀簽署的措施，主要聚焦於五角大廈應如何應對大陸嚇阻、作戰概念、新興能力、未來部隊態勢、科技，以及軍文勞動力。

《星條旗報》引述資深國防官員意見，指稱奧斯汀頒布的保密措施，相當程度建立在五角大廈「中國工作小組」的建議報告之上。該小組於2月成立，透過評估五角大廈與中國大陸有關的計畫、政策與進程，以確認五角大廈的最優先事項並提出建議。

「中國工作小組」的研究成果已於4月遞交奧斯汀，而奧斯汀則據此發布為期30日、40日與60日的命令，並提出具體行動與實施計畫。

雖然奧斯汀發布的命令大多數為密件，但會盡可能的向國會提供最新消息。可透露的是，命令圍繞在如何因應嚇阻、作戰概念、科技，以及軍文職勞動力的現代化。

例如，為確保國防部擁有優秀人才來和大陸有效地競爭，防長已責成主管人員與戰備的副部長，升級專業軍事教育與文職專業發展，好讓五角大廈在處理因應大陸威脅的優先事項中，擁有相稱的能力。

此外，透過聯合驗證與原型，奧斯汀將親自審核相關努力以加速聯合作戰的概念。

官員解釋，奧斯汀下達的指令目標明確，並具體界定任務內容，以及執行的期限、監督與問責機制。五角大廈盡可能的讓工作小組建議貫穿整個部內，並利用現有機構，與此同時採取新程序也是必要的。

其表示，防長的指導命令旨在讓五角大廈內部秩序上軌道，並確保國防部在面對主要挑戰者中國大陸時，行動與優先項目能相符而非相悖。

官員還提到，「中國工作小組」的成員共23人，來自各軍種、聯合參謀作戰司令部、情報社群與防長辦公室成員。小組審查相關文件、戰略報告與分析，總頁數破千頁，並訪問數百名現任與前任官員，還參酌國會、國安會與國務院的意見。

其表示，「一開始小組就下定決心，不要只提出一份存參的建議報告。因此，研究團隊除參酌部內的關鍵辯論，還針對中國大陸帶來的挑戰來研究美方需要努力的地方，以及有哪些事項需要協調」。

在2018年的《國防戰略》中，五角大廈強調優先考慮北京帶來威脅的重要性；但工作小組卻發現，儘管官方強調要優先考慮中國大陸的威脅，但前述想法與設定的目標，明顯與五角大廈注意力所在、資源投入方向產生了「說與做的落差」。工作小組為此提出建議，而防長奧斯汀下達的指令就是為確保國防部所為符合《國防戰略》所設定的優先事項。

官員指出，目前拜登政府正擬定全新的國防戰略，其中將部分參酌工作小組的研究成果。可預料的是，拜登會持續聚焦在與中國大陸的大國競爭之上。

(中時新聞網)