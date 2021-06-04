周四由周期股上漲帶動，道瓊指數擺脫盤中低點，終場幾近收平。優於預期的就業數據一方面顯示美國經濟前景更加樂觀，但另一方面也加深投資人對通膨的擔憂，標普500指數和那斯達克指數收黑。

美國人力資源服務公司ADP周四公布，5月民間就業新增近100萬人，遠優於市場預期的65萬人，並創下近1年來最大增幅。

美國勞工部公布，上周（截至5月29日）初次請領失業救濟金人數較前一周減少2萬人，為38.5萬人，少於市場預期的38.7萬人，並為新冠肺炎疫情爆發以來第一次跌破40萬人。

消息指出，為爭取共和黨支持，拜登政府可能轉而提議15%的最低企業稅率，而非先前提出的將企業稅率提高到28%。該消息為美股帶來些許提振。

周四收盤，道瓊工業平均指數跌23.34點或0.07%，為34,577.04點，連漲5天的升勢畫下休止符，盤中一度下挫265點。

標普500指數收跌0.36%，為4,192.85點。

以科技股為主的那斯達克綜合指數收跌1.03%，為13,614.51點。

標普500指數較5月創下的歷史高點仍跌約1%，過去兩周的走勢陷入膠著。今年以來，標普500指數上漲逾11%。

默克（Merck）和陶氏（Dow Inc.）漲幅均超過2%，在30檔道瓊藍籌股中表現最佳。

標普500指數11大類股中，以必需消費品類股和公用事業股表現最佳，分別收漲0.51%和0.53%。

非必需消費品類股和科技股分別下挫1.22%和0.92%，使大盤承壓。如果經濟熱度持續升高帶動通膨急升，並導致公債殖利率上揚，科技股等成長型股票將首當其衝。

通用汽車大漲近6.4%，該公司看好今年上半年業績將「明顯優於」先前公布的財測。

迷因股的瘋狂走勢仍是市場目光焦點，尤其是連鎖戲院公司AMC Entertainment。AMC周三股價幾乎翻漲1倍，但周四盤中一度暴跌30%。該公司宣布已完成數小時前才啟動的股票發售並籌得5.87億美元後，其股價跌幅收斂，終場收跌20.40%。

其他迷因股亦回落，Bed Bath & Beyond跌近28%。

今年初的戲碼再度上演，散戶抱團追捧AMC在本周引爆軋空行情。根據S3 Partners提供的數據，周三AMC股價漲近1倍，使押注該股票的空頭慘賠28億美元。S3表示，這使放空AMC股票的投資人今年以來虧損超過50億美元。

投資人將密切關注周五公布的美國非農就業報告。E-Trade常務董事Mike Loewengart表示，經濟正在閃爍著一些非常真實的信號，顯示這不僅只是復甦，而是擴張模式可能就在眼前。

在周五公布關鍵的就業報告前，市場可能陷入觀望。根據 Dow Jones對經濟學家所做的預測調查，美國5月非農就業可能新增67.1萬人，遠超出4月的新增26.6萬人。

(時報資訊)