中國外交部網站4日消息，中國國務委員兼外長王毅3日在貴陽主持第4次中阿巴三方外長對話，阿富汗外長阿特瑪律、巴基斯坦外長庫雷希參加。中方提出：堅持「阿人主導、阿人所有」的根本原則；保持阿人內部談判勢頭；推動塔利班回歸政治主流；國際社會與地區國家應予傾力支持；加強中阿巴三方精誠協作等五點主張和建議。

王毅表示，美及一些西方國家加快從阿富汗單方面撤軍，對阿和地區國家來說，有挑戰也有機遇。中方認為，克服挑戰、抓住機遇的根本途徑是堅定不移推進阿富汗內部和平和解進程，為此，中方提出五點主張和建議：

一是堅持「阿人主導、阿人所有」的根本原則。阿富汗屬於阿富汗人民。我們希望阿和談各方以國家和人民利益為重，共同探索符合阿國情的治理模式和發展道路。我們支持阿各方共同打造廣泛包容的未來政治架構，對內奉行溫和穆斯林政策，繼續堅定打擊恐怖主義，對外全方位推進和平外交，尤其是與鄰國友好相處。

二是保持阿人內部談判勢頭。中方樂見阿國內談判團隊跟塔利班代表團近日在杜哈恢復接談，希望這一局面鞏固持續下去。阿和平和解進程正處在關鍵關口，和談機遇不應錯失，和解進程不容逆轉。

希望阿和談各方排除干擾，互釋善意，聚焦共識，盡快明確實現和解的路線圖和時間表，設定現實可行的短期和中長期方案。中方願適時舉辦阿人內部對話，為此提供一切便利和支持。

三是推動塔利班回歸政治主流。國際社會也已達成阿各方均應嚴格遵守聯合國安理會第2513號決議的重要共識。中方願同包括巴方在內的涉阿利益攸關方一道，加大勸和促談與斡旋調解力度，為阿人內部談判與阿和平重建創造必要環境。

希望阿富汗政府堅定和談信心，提出更具吸引力的和談方案，鼓勵和帶動塔利班摒棄前嫌，相向而行。

四是國際社會與地區國家應予傾力支持。未來一段時期，美國仍將是影響阿問題的最大外部因素。中阿巴三方要合力促美有序撤軍，履行應盡義務，防止阿安全局勢惡化，避免恐怖勢力藉機回潮。

建議阿方及時與各友鄰國家加強溝通合作，形成助阿停火止戰、恢復和平的更大合力。前不久，中方主辦「中國＋中亞五國」外長會，推動各方專門發表了涉阿聯合聲明。下一步，還將支持上海合作組織在阿和平和解問題上發揮更大作用。

五是要加強中阿巴三方的精誠協作。去年以來，巴方在促成美塔簽署和平協定、推動開啟阿人內部談判方面發揮了獨特作用。期待巴方繼續用好自身優勢、作出新的建設性努力，也希望阿方積極看待巴方顯示的誠意和作出的貢獻。

建議探討在中阿巴三方外長對話方塊架下增設阿和平和解三方特使對話機制，就阿和談形勢及具體推進步驟保持密切溝通。還可以將中巴經濟走廊合作向阿拓展，提升阿與地區國家經貿合作和互聯互通水準，幫助阿方增強自主發展能力，逐步實現和平與發展的良性循環。

(中時 )