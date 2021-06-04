行政院會3日通過紓困4.0方案措施，其中對觀光業砸下百億元，針對觀光旅館業及旅館業、民宿業、領隊導遊、防疫旅館、貸款利息補貼提供今年5到7月間的補助。基隆市長林右昌4日表示，基隆對於防疫旅館第一線工作人員，再加碼每人每月3000元。

林右昌表示，中央提供的觀光紓困補貼，包括觀光旅館業及旅館業每位員工4萬元，民宿業每家5萬元，無雇主的領隊導遊每人3萬元，防疫旅館每日每房1000元（基隆對第一線工作人員每人每月再補貼3000元），觀光產業的周轉金貸款利息補貼1年。

林右昌指出，觀光及城市行銷處會主動協助，符合資格者可隨來隨辦，若有諮詢需要，可致電觀銷處02–24264866，服務時間是周一至周五每天上午8時30分至下午5時30分，處長曾姿雯也會主動關心並協助大家申請。

另外，林右昌還說，大家可去刷簿子或查存簿，中央宣布給8大類社福身分的民眾，加發的4500元生活補助已入帳，給無一定雇主勞工加發的1萬至3萬元也已入帳。

(中時 )