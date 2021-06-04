市府也運用閒置空間作為中繼清消站，讓車輛與穿著防疫裝備的司機有穿脫裝備及車輛清消的空間，嚴格執行所有清消流程，保護司機安全。（新北市府提供）

侯友宜今前往防疫車隊清消基地視察，感謝防疫車隊人員付出。（新北市府提供）

新北累計確診數破4000元，每日皆有大量確診者需要分流載送至集中檢疫所，新北市整合114輛防疫巴士、防疫小巴以及防疫計程車，與160名駕駛組成「新北市防疫車隊」，協助確診者的載運工作；市長侯友宜今前往視察表示，新北防疫車隊5月21日啟動執行任務以來，已幫助1431位市民安心返家，感謝你們的付出。

新北市衛生局表示，新北市防疫車隊分「防疫專車」及「安心返家車隊」2個車隊。由交通局徵召46輛防疫巴士及20輛防疫計程車，以及衛生局4個長照車隊，包括小驢駒、計程車學院、大豐、豐均4個車隊共50輛防疫小巴組成。

新北市衛生局指出，「防疫專車」主要負責社區快篩站陽性個案返家任務，讓快篩個案能夠安心返家先行居家隔離，降低防疫破口機會，從5月21日執行任務以來，服務260位市民從快篩站返家。

「安心返家車隊」則是幫助檢疫所解隔離市民返家，以大巴接小巴模式安置在外地市民接送返回新北；交通局提供防疫專車的公車動態資訊查詢後台，消防局負責調度防疫巴士前往中南部檢疫所接送民眾返北，衛生局設置臨時安心返家轉運，專車進行接駁任務，以二人一車方式將民眾送回家中，進行7天居家隔離。從5月27日以來，已幫助1171位市民安心返家。

新北市衛生局表示，市府也運用閒置空間作為中繼清消站，讓車輛與穿著防疫裝備的司機有穿脫裝備及車輛清消的空間，嚴格執行所有清消流程，保護司機安全。

侯友宜今前往防疫車隊清消基地視察並表示，新北市確診數非常龐大，運送確診者的過程中，仰賴抗疫車隊將患者送到北中南各個檢疫所，再從檢疫所接回來，每個司機身穿防護衣，來來回回一趟高達10多個小時，不僅要面對感染風險，車上還要撫平確診者情緒，本身壓力真的很大。

侯友宜表示，這一路走來，真的非常感謝抗疫車隊所有好朋友的幫忙，讓患者運送過程當中非常順暢，今天特別到防疫車隊清消場所致謝，獻上十二萬分的感謝。

侯友宜指出，新北防疫車隊，由市府跨局處通力合作，同時也有很多民間愛心協助，包括1919基督教救助協提供救災裝備、國際扶輪社3481區全力支持物資，還有裕隆集團預定投入300萬元支持新北防疫車隊清消站的所有防疫物資、個人防護設備跟清消設備，透過公私協力抗疫的創新模式，並結合科技整合平台，讓返家任務更智能。

(中時 )