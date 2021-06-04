疫情延燒，中央每日都會公布當日確診數，但台北市長柯文哲認為不準確，因中央還會一直校正回歸，很難即時判讀北市疫情實況，他認為比較準確的是，看全北市每天快篩陽性的總數，雖會慢1天，但可接受。

柯文哲表示，他認為比較準確且接近實況的是，看全台北每天快篩陽性的總數，可能會比較接近，因有病的人還是會去醫，有病的總是會去篩檢，因此他看每天快篩陽的數量，大概心裡面就知道北市的嚴重度。

台北市立聯合醫院總院長黃勝堅總說，柯講的沒錯，快篩陽性到PCR陽性的大概8成，但快篩陰性回過頭來又PCR陽性的大概是1至1.5％，所以加起來差不多是快篩陽性的數字。

台北市立聯合醫院副總院長璩大成說，柯、黃講的沒錯，那是第一手消息，另外還有個方法就是，中央的校正回歸都會在上面會畫一個「紅帽子」，只要把紅帽子拿掉，差不多就是北市的樣子，因回歸是回到5月26日之前，在那之前有一些高峰，現在是均勻地散在後面。

柯說，還是不準，因還會一直校正回歸，這樣很難判讀，所以要偵測到北市的實況，很重要的數據還是快篩陽性的總數，雖會慢24小時，但還是可以，即時判讀還是很重要。

(中時 )