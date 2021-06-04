單日增339例本土確診 苗栗成立前進指揮所 14:402021/06/04 工商 郭建志 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （圖／中央流行疫情指揮中心提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 衛福部長陳時中4日宣布，國內新增2例境外移入，339例本土病例，還有校正回歸133例，總共新增474例。 至於在苗栗縣京元電子群聚事件，陳時中說，昨天開始大規模篩檢，人數眾多、要篩檢逾7千人，今早指揮中心審視後，擔憂現場採檢速度無法跟上，篩檢動線與後續隔離、送醫等，都需要中央大力協助，因此已派出衣服會執行長王必勝及四位防疫醫師前往苗栗，成立前進指揮所，另也請勞動部把移工宿舍的管理做好。 彰化新增6例確診累計已2死 不明感染源和麻將牌咖病發中 驚 護理師染疫 院內外感染已分不清 (工商 ) #京元電子 #篩檢 #前進指揮所 #苗栗 #新冠肺炎 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 拒確診與隔離房客居住恐遭罰 指揮中心：最高可罰房東15萬元 10:452021/06/04 生活 43菲籍移工確診 京元電群聚擴大 04:102021/06/04 焦點要聞 確診學生單日增25人 各級學校累計達377人 11:092021/06/04 生活 疫情未歇 衛長：就地過端午 04:102021/06/04 財經要聞 回到本土零確診已不可能 醫：設疫苗站比快篩更重要 11:282021/06/04 生活 立榮地勤疏失 確診女搭機抵廈門 04:102021/06/04 生活新聞 台中家庭群聚一家9人全染疫 爺爺確診亡無人送最後一程 09:542021/06/04 社會 獨〉中市公布東勢確診個案 石岡某里長認領遭截圖瘋傳恐觸法 13:412021/06/04 社會 長照遍地烽火 還在公文防疫 04:102021/06/04 時論廣場 新竹10多歲女學生染疫 停課後確診感染源不明 14:582021/06/04 生活 阿中稱不是好跡象 喊話端午節勿返鄉！本土疫情現新高峰 年輕確診上升 04:102021/06/04 焦點要聞 生活熱門新聞 大逆轉！彩雲害梅雨到不了台灣？颱風論壇：現在不一樣了 - 生活 文化大學無情潛規則曝光 在校生吐6字全校秒點頭：躲不掉 - 生活 獨家／直擊大巨蛋落下「瀑布」 民眾疑惑問：排水系統呢？ - 生活 台大時雨量209毫米 雷雨彈狂炸！7地方暴雨到晚上 - 生活 桃園新增11例確診 足跡包含好市多南崁店、家樂福經國店 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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