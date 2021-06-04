衛福部長陳時中4日宣布，國內新增2例境外移入，339例本土病例，還有校正回歸133例，總共新增474例。

至於在苗栗縣京元電子群聚事件，陳時中說，昨天開始大規模篩檢，人數眾多、要篩檢逾7千人，今早指揮中心審視後，擔憂現場採檢速度無法跟上，篩檢動線與後續隔離、送醫等，都需要中央大力協助，因此已派出衣服會執行長王必勝及四位防疫醫師前往苗栗，成立前進指揮所，另也請勞動部把移工宿舍的管理做好。

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