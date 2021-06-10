重慶市場規模大，已經採取身分證單雙號分流採買，但確診足跡曾到過市場，仍呼籲攤商主動篩檢。（花蓮市公所提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮在連續5天零確診後，今天新增7名確診案例，是一名在桃園從事泥水工男子返花蓮身體不適，傳染給家人與老婆娘家。其中有兩人足跡出現在重慶市場，花蓮市公所傍晚轉知重慶市場自治會，明天（11日）將休市一天，由清潔隊派員前往大清消。市長魏嘉賢建議攤商主動前往花蓮市衛生所做快篩檢查，以確保自己的健康狀況。

花蓮縣政府公布確診者足跡，染疫7人兩個家庭中，案號12299及12138的足跡多次出現在重慶市場，雖然有掃實聯制並且戴口罩，但因為市場的人潮很難保持社交距離，難保不會有破口的問題。

市長魏嘉賢今天下午得知確診者足跡後，立即指示市場所長邱信都轉知重慶市場自治會，該市場6月11日休市一天，市公所會派員前往大清消。另外他也建議攤商無論身體有沒有不適，都要去做快篩檢查，確保自己的健康。

市公所同時也提醒花蓮鄉親若近日內曾經去過重慶市場，可從手機上的簡訊1922搜尋場所代碼「140587562077811」對照確診者的足跡。確診者出現在重慶市場的足跡分別是5月22日上午（時間未明）、5月28日上午九點到十點、5月30日上午九點到十點、6月1日上午九點到十點、6月3日上午九點到十點、6月5日上午九點到十點，消費者若覺身體不適或擔心有接觸的問題，可至花蓮市衛生所做快篩檢查。

(中時 )