貨櫃輪運價持續攀升，不只是亞洲往北美運價大漲，北美回亞洲也要調漲，今天傳出長榮(2603)發函給客戶，預計7月15日加收綜合費率上漲附加費(GRI)從美國及波多黎各到大陸、台灣、日本、韓國、香港等地。

過往來看，回程空櫃載運價格只有去程的一半，且不加收各種附加費用，但缺櫃狀況從去年第4季以來都沒有停過，海運業者急著調櫃回亞洲，回程貨的使用櫃天期另外談加價外，現在還要加收回程線的附加費。

現在去程不只是加收旺季附加費(PSS)，貨櫃輪市場熱絡到回程都能加收GRI，從美國到亞洲主要港口每20呎櫃漲80美元，每40呎櫃漲100美元，至於從美國及波多黎各到其他地區每20呎櫃漲160美元，每40呎櫃漲200美元。

不僅長榮加收GRI，陽明5月26日也向客戶發出通知，自7月1日起調漲至美洲的GRI，每40呎櫃加收1,000美元、20呎櫃900美元，而5月28日更二度宣布，7月1日起再加收每40呎櫃2,000美元、每20呎櫃1,800美元的GRI。調整後的價格都將從6月營收開始反映。

(時報資訊)