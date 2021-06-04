中央流行疫情指揮中心曾稱，「絕大部分醫療人員感染是來自社區」，但有醫護認為自己為執行職務因此染疫，勞動部表示，職業災害未認定前，勞工可以請普通傷病假，普通傷病假期滿，雇主應予留職停薪，如認定結果為職業災害，再以公傷病假處理。

普通傷病假30天內為半薪，但如遭認定為公傷病假則雇主應薪資照給。

(中時 )