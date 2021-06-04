醫護染疫認定職災前 勞動部：可先請普通傷病假 15:542021/06/04 中時 林良齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中央流行疫情指揮中心曾稱，「絕大部分醫療人員感染是來自社區」，但有醫護認為自己為執行職務因此染疫。（報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央流行疫情指揮中心曾稱，「絕大部分醫療人員感染是來自社區」，但有醫護認為自己為執行職務因此染疫，勞動部表示，職業災害未認定前，勞工可以請普通傷病假，普通傷病假期滿，雇主應予留職停薪，如認定結果為職業災害，再以公傷病假處理。 普通傷病假30天內為半薪，但如遭認定為公傷病假則雇主應薪資照給。 獨〉中市公布東勢確診個案 石岡某里長認領遭截圖瘋傳恐觸法 因應鋒面通過帶來豪大雨 中市建設局整備防汛 (中時 ) #傷病 #認定 #勞動部 #職業災害 #醫護 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 立委批「疫苗支票」跳票 2成醫護還沒拿到去年津貼 12:392021/06/04 政治 桃園爭取長照機構優先打疫苗 04:102021/06/04 地方新聞 無一定雇主及自營視障按摩師補助 同步起跑 16:012021/06/04 財經 墾丁驚現超狂看板「你怎麼好意思出來玩」 業者勸：端午不要來 15:342021/06/04 生活 疫情升溫不斷 桃醫、敏盛高風險醫護每周採檢 12:472021/06/04 生活 京元電群聚風暴 曾玟學曝最新狀況：苗栗無集中檢疫所 15:162021/06/04 生活 因應疫情「2021國家人才發展獎」延長收件至9月7日 12:002021/06/04 財經 4人確診南彰大型醫院只出不進 葉彥伯：不會成為部桃翻版 16:492021/06/04 生活 交通部、勞動部 補助對象擴大 04:102021/06/04 財經要聞 嗆蔡英文是共匪搞垮台灣 楊志良：蔡領導防疫中華民國將亡國 14:142021/06/04 政治 醫療人員染疫是否為職災？職安署：依現行規定即可 13:432021/06/04 生活 生活熱門新聞 國產三期可「雙北」先做？柯P回應了 - 生活 桃園新增11例確診 足跡包含好市多南崁店、家樂福經國店 - 生活 獨家／直擊大巨蛋落下「瀑布」 民眾疑惑問：排水系統呢？ - 生活 大逆轉！彩雲害梅雨到不了台灣？颱風論壇：現在不一樣了 - 生活 文化大學無情潛規則曝光 在校生吐6字全校秒點頭：躲不掉 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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